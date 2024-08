Domingo Escaldante: Temperaturas de até 35°C em Santa Catarina! Santa Catarina enfrentará um dia cheio de calor neste domingo (18), com as temperaturas subindo significativamente, alcançando entre... ND Mais|Do R7 18/08/2024 - 16h56 (Atualizado em 18/08/2024 - 16h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Santa Catarina enfrentará um dia cheio de calor neste domingo (18), com as temperaturas subindo significativamente, alcançando entre 27°C e 35°C durante a tarde, conforme as informações da Defesa Civil, que emitiu um alerta para o aumento da sensação térmica em todo o Estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Calor volta para SC com máximas de até 35°C neste domingo

• Notícias da Semana: alívio com Contorno Viário, embarque errado em avião que caiu e mais

• Homem esfaqueia ex-companheira e amiga em Forquilhinha, no sul de SC