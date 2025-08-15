Dono de revenda investigada em SC nega golpe e atribui prejuízos a ‘períodos turbulentos’
As denúncias incluem a não transferência de veículos, o “sumiço” de automóveis e a venda de carros cujos valores não teriam sido repassados...
A defesa de João Vitor Moreira, proprietário da Stage Multimarcas, revenda de veículos de Joinville denunciada por clientes por calotes e prejuízos financeiros, se manifestou sobre o caso. Segundo o advogado Juan Felipe Berti, a empresa enfrentou períodos turbulentos, que resultaram em negociações com prejuízos.
Para entender todos os detalhes dessa situação e as alegações da defesa, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
