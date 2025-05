Dorinha Duval, a primeira Cuca do Sítio do Picapau Amarelo, morre aos 96 anos Dorinha Duval teve a carreira interrompida após matar o seu marido nos anos 80; ela foi condenada a seis anos, e cumpriu as penas nos... ND Mais|Do R7 22/05/2025 - 09h16 (Atualizado em 22/05/2025 - 09h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Dorinha Duval, a primeira atriz a interpretar a Cuca do Sítio do Picapau Amarelo na adaptação televisiva, morreu nesta quarta-feira (21), aos 96 anos. A notícia foi anunciada pelas redes sociais por sua filha, a atriz Carla Daniel, 59. “É com tristeza, mas alivio que nos despedimos”, escreve Carla em post no Instagram. A causa da morte não foi revelada.

Para saber mais sobre a vida e a carreira de Dorinha Duval, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Motociclista morre em colisão com caminhão e acidente congestiona BR-101 em SC

Resultado da Quina 6735, 21/05: confira os números sorteados

Resultado da Lotofácil n° 3397 de hoje, 21/05: confira os números