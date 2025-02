Duas empresas disputam contrato estimado em R$ 556 milhões para PPP da iluminação de Joinville PPP da iluminação pública prevê obras de ampliação, modernização e operação do serviço em Joinville ND Mais|Do R7 31/01/2025 - 14h07 (Atualizado em 31/01/2025 - 14h07 ) twitter

A PPP (Parceria Público-Privada) da iluminação pública em Joinville, no Norte de Santa Catarina, deu um importante passo nesta quinta-feira (30), com o recebimento dos envelopes com as propostas para a concorrência pública. Duas empresas participaram, de acordo com a prefeitura da cidade.

Saiba mais sobre essa importante concorrência e seus impactos no município consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

