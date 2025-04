Duas vítimas de acidente no Morro dos Cavalos são transferidas para hospital; entenda a razão Pacientes tiveram queimaduras e estavam na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Pinheira, em Palhoça, desde o incêndio na BR-101 no... ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 21h29 (Atualizado em 08/04/2025 - 21h29 ) twitter

As duas vítimas que estavam na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Pinheira, em Palhoça, para onde foram levadas após o acidente no Morro dos Cavalos, foram transferidas para o Hospital Regional de São José nesta terça-feira (8). Elas estavam em veículos que acabaram incendiados após o tombamento de um caminhão-tanque na BR-101.

Para mais detalhes sobre o acidente e as vítimas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

