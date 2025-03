‘É durinho’: Otavio Mesquita é acusado de estupro por ex-assistente de Danilo Gentili Ex-produtora Juliana Oliveira registrou representação criminal no MPSP por suposto assédio durante gravação do "The Noite" em 2016;... ND Mais|Do R7 27/03/2025 - 22h26 (Atualizado em 27/03/2025 - 22h26 ) twitter

Juliana Oliveira, comediante e ex-produtora do programa The Noite, de Danilo Gentili, acusou formalmente o apresentador Otávio Mesquita de estupro. O caso teria ocorrido durante as gravações do episódio exibido em 25 de abril de 2016. A denúncia foi apresentada ao Ministério Público de São Paulo (MPSP) pelo advogado Hédio Silva Jr.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa grave acusação.

