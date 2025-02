Economia do Brasil cresce 3,8% em 2024, aponta prévia do PIB do Banco Central Dados do IBC-Br são utilizados para avaliar a evolução da atividade econômica do país e ajudam a balizar a taxa básica de juros do...

