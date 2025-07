Ela reconheceu alunos pela voz: quem é a sargento de vídeo viral em colégio militar de SC Sargento Aliliana Spíndola, com 17 anos de PM, destaca a importância do vínculo humano na educação militar ND Mais|Do R7 10/07/2025 - 03h36 (Atualizado em 10/07/2025 - 03h36 ) twitter

A sargento por trás do vídeo que viralizou reconhecendo os alunos apenas pela voz é Aliliana Spíndola. Com 17 anos de carreira na Polícia Militar de Santa Catarina, ela atua desde o início de 2024 como monitora no Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, em Jaraguá do Sul.

Para saber mais sobre a inspiradora trajetória da sargento Aliliana e o impacto do seu trabalho, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

