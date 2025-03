Em 20 dias, 78 novos focos de mosquito da dengue são registrados em Tubarão; número chega a 224 Dados foram atualizados na quarta-feira (26) e município pede colaboração da população no combate ao mosquito Aedes aegypti ND Mais|Do R7 27/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 27/03/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O número de focos do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, que também transmite outras doenças como a chikungunya e o zika vírus, aumentou significativamente nos últimos 20 dias, em Tubarão, no Sul de Santa Catarina. Somente este ano, foram encontrados 224 focos, desses, 13 foram registrados apenas na quarta-feira (26).

Saiba mais sobre a situação alarmante e como a população pode ajudar no combate ao mosquito da dengue consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Estrelas do beach tennis mundial entram em quadra nesta quinta no ITF BT400 Balneário Camboriú

Diferenças nos preços de ovos de Páscoa chamam atenção em cidade de SC

Pesquisa revela o que os blumenauenses fazem no tempo livre