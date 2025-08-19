Em alta na construção civil, boa reputação atrai compradores exigentes em cidade de SC
Itens como sustentabilidade e segurança dos trabalhadores da construção civil são bem avaliados por aqueles que pretendem investir...
Itapema lidera o ranking de valorização imobiliária catarinense, com alta acumulada de 13,29% nos últimos 12 meses, segundo o mais recente índice FipeZAP. Em 2025, Santa Catarina registrou 79.268 contratações no setor da construção civil, sendo 10% disso (7.961) apenas na cidade, segundo dados do Novo Caged.
