Em discurso ao Congresso, Trump diz que Brasil aplica taxas injustas aos Estados Unidos Presidente norte-americano ainda celebrou a saída do país a OMS e culpou Joe Biden pela inflação que recai sobre o país ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 05/03/2025 - 13h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursou ao Congresso pela primeira vez, no segundo mandato, na noite dessa terça-feira (4), e teceu críticas ao Brasil e outros países que, segundo ele, aplicam “tarifas injustas” ao país norte-americano. Ele ressaltou ainda que as medidas tomadas nas primeiras seis semanas da administração estão “apenas começando”.

Para mais detalhes sobre as declarações de Trump e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Mulher ataca pessoas com mordidas na Sapucaí e acaba presa no RJ

VÍDEO: Motoristas enfrentam filas quilométricas na BR-101, em Joinville, no pós-Carnaval

Moradores encontram corpo com lesões no Rio Tubarão