Em que pé está o lado de Florianópolis da obra da Beira-Mar continental Se São José celebra a licença ambiental para o início das obras, Florianópolis aguarda o ok do IMA (Instituto do Meio Ambiente) ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 11h47 (Atualizado em 07/02/2025 - 11h47 )

Se pelo lado de São José a Beira-Mar de Barreiros já teve sua licença aprovada pelo IMA (Instituto do Meio Ambiente), a de Florianópolis ainda aguarda o ok do órgão. Em contato com a prefeitura, a informação é que o envio da documentação de licenciamento ambiental já foi feito e está em análise.

Para mais detalhes sobre essa importante obra, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

