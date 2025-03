Em retaliação, China aumenta em 15% as tarifas impostas aos EUA Tarifas são anunciadas após entrarem em vigor as taxas de 25% dos EUA sobre as importações canadenses e mexicanas, além de uma adicional... ND Mais|Do R7 04/03/2025 - 14h29 (Atualizado em 04/03/2025 - 14h29 ) twitter

A China e o Canadá anunciaram um aumento nas tarifas impostas aos Estados Unidos em retaliação pelas decisões tomadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump. As medidas ocorreram após entrarem em vigor as tarifas de 25% sobre as importações canadenses e mexicanas, além de uma adicional de 10% contra chineses.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes dessa situação econômica.

