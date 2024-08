Emocionante julgamento marca o dia em Blumenau Tribunal do Júri do acusado do ataque a creche em Blumenau acontece nesta quinta-feira (29) ND Mais|Do R7 29/08/2024 - 23h11 (Atualizado em 29/08/2024 - 23h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Julgamento do acusado de ataque a creche em Blumenau acontece nesta quinta-feira (29), no fórum de Blumenau. As famílias das vítimas acompanham a apresentação da acusação e defesa de perto, no salão do Tribunal do Júri.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Homem morre após ser atropelado por carreta na BR-101, em Barra Velha

• Retorno histórico: Porto de Itajaí volta a operar em setembro

• Salão do júri ecoa choro durante apresentação das vítimas do ataque a creche em Blumenau