Empresa de Criciúma assume parceria com Neymar para reforma do estádio e CT do Santos A parceria foi firmada entre o CEO da empresa criciumense e o pai do jogador Neymar. ND Mais|Do R7 16/03/2025 - 23h25 (Atualizado em 16/03/2025 - 23h25 )

A Anjo Química do Brasil, com sede em Criciúma, por meio de seu CEO Filipi Colombo, assinou, na última semana, uma parceria com Neymar pai e a diretoria do Santos FC para o fornecimento de todo o material necessário para a reforma e pintura do estádio e do CT do Santos FC. O novo projeto apresentado do estádio da Vila Belmiro e do CT irá deixar as estruturas do velho estádio do Rei Pelé entre os mais modernos do país.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa parceria que promete transformar o Santos FC!

