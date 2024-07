ND Mais |Do R7

Empresária Ana Rita Vieira assume presidência histórica do Sinduscon de Joinville A empresária Ana Rita Vieira assumiu a presidência do Sinduscon (Sindicato Indústria Construção Civil) de Joinville, no Norte de...

‌



A+

A-

A empresária Ana Rita Vieira assumiu a presidência do Sinduscon (Sindicato Indústria Construção Civil) de Joinville, no Norte de Santa Catarina, durante jantar de posse nessa terça-feira (9). Em mais de 75 anos de história, esta é a primeira vez que uma mulher torna-se presidente do sindicato.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Saiba quem é o aluno de Chapecó que está na seletiva da Olimpíada Internacional de Astronomia

• Primeira presidente mulher assume liderança do Sinduscon de Joinville durante jantar de posse

• Eleições 2024: 11 deputados buscam se tornar prefeitos nas 24 maiores cidades de SC; veja quais