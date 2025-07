Empresário abre o jogo sobre a Times Square de Balneário Camboriú; veja quando inaugura ND Mais conversou com empreendedor responsável pela ideia ousada de trazer telões gigantes inspirados na Times Square ao Brasil ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 08h16 (Atualizado em 02/07/2025 - 08h16 ) twitter

ND Mais

Balneário Camboriú terá a sua própria Times Square, inspirada no famoso ponto de encontro norte-americano. Dentro dos próximos meses, gigantes telões de LED tomarão conta do cruzamento da avenida Brasil com a Alvin Bauer, na área central da cidade. Ao ND Mais, o empresário Carlos Henrique Nacli Bastos, responsável pelo ambicioso projeto, contou como surgiu o interesse em homenagear a Big Apple na cidade dos arranha-céus e disse que planeja registrar a marca no Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse projeto inovador!

