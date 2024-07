ND Mais |Do R7

Empresário de SC é preso suspeito de golpe na compra de medicamentos para câncer O empresário suspeito de aplicar um golpe de R$ 2,5 milhões na compra de medicamentos para uma criança com câncer no Paraná foi preso...

Fabio Dias

O empresário suspeito de aplicar um golpe de R$ 2,5 milhões na compra de medicamentos para uma criança com câncer no Paraná foi preso, na manhã desta terça-feira (16), no Estado de São Paulo. O suspeito tem empresa registrada em Joinville, no Norte de Santa Catarina.

