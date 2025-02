Empresário doa R$ 50 mil para funcionário ajudar filha que vive há 20 anos em hospital de SC Família sonha com a volta de Thalita Valter de Carvalho, que tem AME, para casa em Jaraguá do Sul ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 18/02/2025 - 14h27 ) twitter

A história de amor e dedicação incondicional de uma família de Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, emocionou o empresário Luciano Hang, dono da Havan. Ao conhecer a trajetória de Edvaldo Jorge de Carvalho, vendedor da rede, e da esposa Jeane de Carvalho, ele decidiu contribuir com R$ 50 mil para ajudar o casal a realizar o sonho de proporcionar uma vida mais digna à filha, Thalita Valter de Carvalho, de 20 anos.

Saiba mais sobre essa emocionante história e como você pode ajudar acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

