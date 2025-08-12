‘Encontrar novos destinos’, diz Freixo sobre plano para expandir turismo internacional em SC
Em entrevista ao Grupo ND, presidente da Embratur destacou diferentes atividades turísticas presentes em Santa Catarina, que movimentam...
Marcelo Freixo, presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), afirmou em entrevista ao Grupo ND na segunda-feira (11) que o plano Novas Rotas busca diversificar os destinos turísticos em Santa Catarina. A agência realizará uma capacitação técnica em Balneário Camboriú, na terça-feira (12), sobre inovação, inteligência de dados e sustentabilidade. Segundo Freixo, esses três tópicos são decisivas para o crescimento do turismo internacional.
Marcelo Freixo, presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), afirmou em entrevista ao Grupo ND na segunda-feira (11) que o plano Novas Rotas busca diversificar os destinos turísticos em Santa Catarina. A agência realizará uma capacitação técnica em Balneário Camboriú, na terça-feira (12), sobre inovação, inteligência de dados e sustentabilidade. Segundo Freixo, esses três tópicos são decisivas para o crescimento do turismo internacional.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o turismo em Santa Catarina!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o turismo em Santa Catarina!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: