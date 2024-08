Endrick Brilha e Faz História no Real Madrid Endrick, de cara, fez história com a camisa do Real Madrid. O jovem atacante brasileiro, de 18 anos, mostrou estrela no primeiro jogo... ND Mais|Do R7 26/08/2024 - 16h02 (Atualizado em 26/08/2024 - 16h02 ) ‌



Endrick, de cara, fez história com a camisa do Real Madrid. O jovem atacante brasileiro, de 18 anos, mostrou estrela no primeiro jogo oficial pelo clube merengue. Ele também entrou em uma seleta lista, ao lado de nomes como Di Stéfano e Cristiano Ronaldo.

