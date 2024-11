Enem 2024: conteúdos, horários e o que pode ou não levar no 2º dia de prova Enem 2024: conteúdos, horários e o que pode ou não levar no 2º dia de prova ND Mais|Do R7 09/11/2024 - 10h49 (Atualizado em 09/11/2024 - 10h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cadernos de prova Enem 2024

Neste domingo (10) acontece o segundo dia de provas do Enem 2024. São mais de quatro milhões de estudantes inscritos para a realização das provas em 1.753 municípios brasileiros. Confira o que cai na prova, as dicas de preparação de última hora e o que os estudantes podem ou não levar na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

Entenda porque os ônibus elétricos são vitais para a mobilidade de Florianópolis

Hoje tem BG nos Bairros em Santa Regina com equipe da NDTV Record Itajaí

Agenda cultural no Sul de SC: confira os eventos da região neste fim de semana