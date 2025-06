Entre a BR e o mar: bairro planejado para 13 mil pessoas começa a sair do papel em SC Primeira fase do empreendimento em Barra Velha prevê 1.682 lotes e tem previsão de conclusão em dois anos ND Mais|Do R7 27/06/2025 - 04h35 (Atualizado em 27/06/2025 - 04h35 ) twitter

Começaram as obras da primeira fase de um bairro planejado em Barra Velha, no Litoral Norte catarinense. O projeto, idealizado pela incorporadora Abecker, prevê a construção de 4.216 lotes residenciais e deve abrigar mais de 13 mil pessoas. A etapa inicial, com 1.682 lotes, já está em execução e deve ser concluída em dois anos.

