Entre a Serra e o Mar: qual a praia mais próxima de Criciúma? Balneário Rincão é a praia mais próxima de Criciúma, mas há outras opções em até 85 km de distância ND Mais|Do R7 08/05/2025 - 20h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 20h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Localizada entre a Serra e o Mar, Criciúma é a maior cidade do Sul de Santa Catarina. Conhecida como a Capital do Carvão, com 234,794 km² de área territorial, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o município possui uma população estimada de 225.281 pessoas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre as praias próximas a Criciúma!

Leia Mais em ND Mais:

Homem baleado na cabeça e abandonado na rua: suspeitos são presos 5 meses após o crime em SC

Motorista tem apagão e é achado ferido em ribanceira após acidente na SC-154

‘Paraíso’ no Litoral de SC está com concurso público aberto