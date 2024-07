Escândalo em SC: Médico Detido por Pornografia Infantil Um médico foi preso nesta quarta-feira (31) na Comarca de Itapiranga, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. Ele é investigado por gravar... ND Mais|Do R7 31/07/2024 - 12h43 (Atualizado em 31/07/2024 - 12h43 ) ‌



Um médico foi preso nesta quarta-feira (31) na Comarca de Itapiranga, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. Ele é investigado por gravar e armazenar mais de 13 mil imagens com pornografia infantil, conforme informações do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas).

