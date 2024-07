Escândalo no Ministério da Saúde: Cartel impede compra de imunoglobulina A tentativa do Ministério da Saúde de fazer licitação para compra de imunoglobulina só com empresas nacionais terminou em fracasso... ND Mais|Do R7 17/07/2024 - 18h01 (Atualizado em 17/07/2024 - 18h01 ) ‌



A tentativa do Ministério da Saúde de fazer licitação para compra de imunoglobulina só com empresas nacionais terminou em fracasso por causa de um escancarado cartel. O chamado “Clube”, grupo de empresas que dominam o fornecimento de hemoderivados no Brasil, fez todas as ofertas 50% acima do preço máximo fixado pelo Governo, que assim desistiu da compra.

