Escola é condenada a pagar R$ 67 mil por recusar matrícula de menino com autismo em SC Magistrado de Barra Velha destacou que a recusa em matricular um aluno com TEA configura um ato discriminatório grave ND Mais|Do R7 15/03/2025 - 15h25 (Atualizado em 15/03/2025 - 15h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma escola particular de Barra Velha, no Litoral Norte catarinense, foi condenada a pagar R$ 67,2 mil por danos morais após recusar a matrícula de uma criança com autismo. De acordo com o TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina), a escola alegou falta de estrutura para atender o aluno.

Saiba mais sobre essa importante decisão e suas implicações no direito à educação inclusiva consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Acidente na BR-470: carga de óleo derramada e motorista morto em SC

Armas utilizadas por detentos para manter agente refém em presídio de Itajaí eram improvisadas

Músicas e polêmicas: 5 fatos que você não sabia sobre Frei Gilson, fenômeno religioso das redes