Escolas públicas de SC passam a usar materiais do Enem em sala de aula

Parceria entre a Secretaria de Educação e a Rede Enem busca fortalecer a preparação dos alunos para o exame nacional

ND Mais|Do R7

Em iniciativa inédita, a Rede Enem firmou uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina para levar às escolas públicas materiais com conteúdo específico voltado ao Enem.

