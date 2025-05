Esfera misteriosa é descoberta na galáxia e deixa cientistas intrigados: ‘Não dá para explicar’ Objeto, chamado Teleios, tem simetria perfeita e até 157 anos-luz de diâmetro ND Mais|Do R7 26/05/2025 - 04h15 (Atualizado em 26/05/2025 - 04h15 ) twitter

A comunidade científica está completamente intrigada com uma nova descoberta. Astrônomos detectaram uma misteriosa esfera perfeitamente simétrica dentro da nossa galáxia, a Via Láctea. Invisível a olho nu, o objeto foi batizado de Teleios, palavra de origem grega que significa “completo” e “perfeito”. A formação cósmica foi identificada por meio do radiotelescópio ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder), na Austrália.

