Espécie ameaçada de extinção é encontrada morta com sinais de vandalismo em SC Somente em 2025, 13 toninhas foram encontradas sem vida no Litoral Sul de SC, dessas, três estavam amarradas em objetos ND Mais|Do R7 21/02/2025 - 16h47 (Atualizado em 21/02/2025 - 16h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Somente neste ano, 13 toninhas, espécie ameaçada de extinção, foram encontradas mortas entre os Molhes da Barra, em Laguna, e a Praia do Luz, em Imbituba, no Sul de Santa Catarina. A área compreende ao Trecho 1 do PMP-BS (Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos).

Para saber mais sobre essa triste realidade e o que está sendo feito, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Espera de 4 anos por médico especialista motiva ação do MPSC em Joinville

Grupo que combinou homicídio em aplicativo é condenado após 15 horas de júri em Joinville

Irmãos são resgatados de trabalho escravo em SC onde recebiam cachaça como pagamento