Espelho, espelho meu… Imagine-se tomando um café, folheando as páginas do jornal e se deparando com histórias que tocam o coração e provocam a mente; confira... ND Mais|Do R7 31/01/2025 - 15h11 (Atualizado em 31/01/2025 - 15h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Elegant modern interior details, fluid shape mirror and decorative plant in a vase

Caro(a) leitor(a), O título de hoje nos remete à famosa frase: “Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu?” dita pela Rainha Má no clássico Branca de Neve, uma publicação dos irmãos Grimm no século XIX, que fez sucesso no cinema. Lançado em 1937, pela Disney, o filme foi um marco para a animação: teve a maior bilheteira de um filme com som na época e foi o primeiro longa-metragem animado colorido da história.

Para entender mais sobre como os espelhos refletem não apenas nossa imagem, mas também nossas projeções internas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Valor do dólar hoje abre a sexta-feira (31) em queda

Jojo Todynho volta a SC e transforma Luciano Hang, dono da Havan, em fada madrinha

VÍDEO: Água invade garagem, atinge veículos e afeta abastecimento em Chapecó