Estado investirá R$ 12 milhões em ciclovia que conectará duas cidades no Extremo Sul de SC Espaço para ciclistas será construído na SC-447, terá cerca de oito quilômetros de extensão entre o Centro de Balneário Arroio do Silva... ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 23h17 (Atualizado em 09/07/2025 - 23h17 )

As cidades de Araranguá e Balneário Arroio do Silva serão interligadas em breve por uma ciclovia que será construída na SC-447, uma das rodovias mais movimentadas no verão em Santa Catarina. O Governo do Estado está prestes a lançar o processo licitatório para definir a empresa que fará a execução da obra, que terá cerca de oito quilômetros de extensão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante obra!

