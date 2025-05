Estopim da prisão: vídeo mostra fuzis em show de MC Poze do Rodo Poze afirmou sofrer perseguição e que não há provas contra ele; Justiça do Rio manteve prisão ND Mais|Do R7 30/05/2025 - 10h37 (Atualizado em 30/05/2025 - 10h37 ) twitter

A Justiça do Rio decidiu, nesta quinta-feira (29), que o cantor MC Poze do Rodo vai continuar preso. Ele é investigado por apologia ao tráfico de drogas. Um vídeo de um show feito por ele na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi usado como parte das provas no inquérito que levou à prisão.

Para mais detalhes sobre essa polêmica e as implicações legais, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

