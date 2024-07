ND Mais |Do R7

Estrelas da dança brilham no Festival de Joinville A edição deste ano do Festival de Dança de Joinville estará repleta de estrelas e grandes nomes do Brasil e do mundo. Com início...

‌



A+

A-

A edição deste ano do Festival de Dança de Joinville estará repleta de estrelas e grandes nomes do Brasil e do mundo. Com início nesta segunda-feira (15), o evento contará com bailarinos como Marcelo Misailidis, Beatriz Boss, Fernando Chamma e Luciana Saggioro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Festival de Dança de Joinville: grandes nomes do Brasil e do mundo desembarcam na cidade

• Morre aos 61 anos servidor de município do Oeste de SC; ‘um exemplo de pessoa’

• ‘Hoje é dia do rock, bebê’: confira cinco playlists para celebrar a data