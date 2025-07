ETE do Sul de Florianópolis completa 18 anos de obras com zero cobertura de esgoto Prometida em 2007 pela Casan, Estação de Tratamento de Esgoto acumula paralisações, incertezas ambientais e frustra moradores que dependem... ND Mais|Do R7 10/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 18h58 ) twitter

ND Mais

Por quase duas décadas, o Sul da Ilha espera por uma solução que nunca chegou. A demanda por uma estrutura de tratamento de esgoto em uma das regiões que mais crescem em Florianópolis já era urgente em 2007, quando a Casan (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) anunciou o Sistema de Esgotamento Sanitário na região, que atualmente já conta com mais de 85 mil moradores.

Para entender todos os detalhes dessa situação crítica e as implicações para a população, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

