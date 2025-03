EUA iniciam taxação de 25% sobre aço e alumínio e UE promete retaliação bilionária Brasil aposta no diálogo para reverter decisão, que pode provocar um impacto direto na receita nacional ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 12/03/2025 - 14h06 ) twitter

Após uma série de reviravoltas, os Estados Unidos dão início, nesta quarta-feira (12), à taxação sobre aço e alumínio importados em 25%. A medida afeta o Brasil, que atua como grande exportador de metal para o país. Com isso, a fim de evitar futuros prejuízos, o governo brasileiro tenta diálogo com o governo de Donald Trump.

Para entender melhor as implicações dessa nova taxação e as reações internacionais, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

