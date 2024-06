ND Mais |Do R7

Evento imperdível: Festa das Luzes em Joinville A segunda edição da Festa das Luzes será realizada nesta semana em Joinville, no Norte de Santa Catarina. Entre os dias 28 e 30 de...

A segunda edição da Festa das Luzes será realizada nesta semana em Joinville, no Norte de Santa Catarina. Entre os dias 28 e 30 de junho, as ruas do Centro da cidade ficarão iluminadas e receberão apresentações artísticas que podem ser acompanhadas por toda a comunidade.

