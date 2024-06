ND Mais |Do R7

Evento imperdível para os amantes do cinema italiano em Florianópolis Para os amantes da cultura e de filmes italianos, ocorre no Paradigma Cine Arte, em Florianópolis, a 11ª edição do Festival de Cinema...

Para os amantes da cultura e de filmes italianos, ocorre no Paradigma Cine Arte, em Florianópolis, a 11ª edição do Festival de Cinema Italiano de 27 de junho a 3 de julho, com a exibição de 10 filmes inéditos.

