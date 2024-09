Ex-secretário de SC é investigado por fraudes em licitações Um ex-secretário de Infraestrutura Rural de Concórdia é o alvo de uma operação do Gaeco que apura fraude em licitações, deflagrada... ND Mais|Do R7 05/09/2024 - 18h51 (Atualizado em 05/09/2024 - 18h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O ex-secretário municipal alvo da operação do Gaeco que apura fraude em licitações em Concórdia, no Alto Uruguai catarinense, é Juscelino Alves de Oliveira. Ele foi secretário de Infraestrutura Rural do município, mas foi exonerado do cargo assim que a prefeitura identificou irregularidades e fez a denúncia ao MPSC. A ação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (5).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Quem é o ex-secretário de município de SC alvo de operação que apura fraude em licitações

• Oktoberfest Blumenau: veja os valores das bebidas e brinquedos na festa alemã

• Festival de Ópera de Joinville celebra imigração italiana com espetáculo inédito de Rigoletto