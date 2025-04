Ex-tenista top 100 do mundo, pai do cantor Vitor Kley morre aos 66 anos Aos 66 anos, Ivan Kley foi vítima de tromboembolismo pulmonar e deixa a esposa, Janice, e os filhos Bruno e Vitor ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 04/04/2025 - 05h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Morreu, na noite desta quinta-feira (3), o ex-tenista e pai do cantor Vitor Kley, Ivan Kley, vítima de tromboembolismo pulmonar. Ivan chegou a ser nº 81 do mundo no ranking da ATP no simples e 56º em duplas. Ele foi um dos grandes nomes do tênis brasileiro, marcando sua carreira tanto nas quadras nacionais quanto internacionais.

Para mais detalhes sobre a vida e a carreira de Ivan Kley, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Mais um policial é preso suspeito de participação em sequestro de empresário espanhol em SP

Por que a Anvisa decidiu suspender suplementos com ora-pro-nóbis?

Após briga no set, série The White Lotus terá importante desfalque para a 4ª temporada