Explosão no Morro dos Cavalos: vídeo mostra batida de caminhão em guard-rail antes de incendiar

Um vídeo mostra o momento em que o caminhão-tanque bate no guard-rail e tomba, causando a explosão no Morro dos Cavalos, em Palhoça. O acidente na BR-101 aconteceu em 6 de abril e, no sábado (12), peritos reconstituíram a cena para apurar as circunstâncias do caso.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

