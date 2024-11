Explosões em Brasília: atentado às vésperas do G20 ganha atenção da mídia mundial Explosões em Brasília: atentado às vésperas do G20 ganha atenção da mídia mundial ND Mais|Do R7 14/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 14/11/2024 - 15h30 ) twitter

Explosões em Brasília

As explosões em Brasília, repercutem, internacionalmente, desde a madrugada desta quinta-feira (14). Veículos como The New York Times, Le Monde, Al Jazeera, The Guardian e Clarín citaram a gravidade do episódio na Praça dos Três Poderes na noite da quarta-feira (13).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este atentado que chocou o Brasil e o mundo.

