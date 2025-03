Exportações de carne de frango batem recorde em fevereiro de 2025 Vendas externas somaram 463,4 mil toneladas e US$ 870,4 milhões, com crescimento de 17,9% no volume |Do R7 11/03/2025 - 16h12 (Atualizado em 11/03/2025 - 16h12 ) twitter

As exportações de carne de frango do Brasil movimentaram US$ 870 milhões e 450 mil toneladas em fevereiro de 2025. Os números representam um crescimento de 17,9% em relação a fevereiro de 2024, um recorde, segundo a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre esse crescimento impressionante!

