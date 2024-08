Exposição Revela a Riqueza Cultural do Oeste de SC O Projeto Tramas e Fios da Memória faz parte do calendário oficial de comemorações alusivas ao aniversário de Chapecó e estará em... ND Mais|Do R7 22/08/2024 - 09h11 (Atualizado em 22/08/2024 - 09h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Projeto Tramas e Fios da Memória faz parte do calendário oficial de comemorações alusivas ao aniversário de Chapecó e estará em exposição a partir desta quinta-feira (22), às 19h, no restaurante Amosim Cozinha Saudável no município localizado no Oeste de Santa Catarina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Projeto ‘Tramas e Fios da memória’ traz características da região Oeste de SC em exposição

• Obra afeta trânsito e abastecimento de água em Joinville

• Quais crimes eleitorais são alvo de investigação da PF em SC