Falso aluguel: Florianópolis é o alvo preferido de golpistas no verão em SC, revela pesquisa Levantamento de plataforma de classificados indica que 24% dos anúncios fraudulentos em SC na temporada de verão foram na capital catarinense... ND Mais|Do R7 02/04/2025 - 22h26 (Atualizado em 02/04/2025 - 22h26 )

Para escolher o imóvel para veranear, é preciso estar atento e tomar precauções. O golpe do falso aluguel na temporada, com anúncios fraudulentos, causa prejuízos aos turistas em todo o país. Em Santa Catarina, Florianópolis liderou casos de anúncios falsos em 2024, com 24% do total, segundo levantamento da plataforma de classificados OLX.

Saiba mais sobre como se proteger e evitar cair em armadilhas acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

