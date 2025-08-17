Fantasmas, fotos e ossos: os segredos por trás do túnel de pedras de pequena cidade de SC Construído na década de 1940, túnel virou símbolo de Siderópolis e cenário de mistérios que resistem ao tempo ND Mais|Do R7 17/08/2025 - 20h57 (Atualizado em 17/08/2025 - 20h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

No Centro de Siderópolis, no Sul de Santa Catarina, em meio às montanhas da antiga Nova Belluno, um túnel ferroviário guarda mistérios, lembranças e histórias que atravessam gerações. Construído entre 1943 e 1947 para escoar o carvão das minas da região, o local virou símbolo da cidade e cenário de lendas urbanas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os segredos que cercam este fascinante túnel!

Leia Mais em ND Mais:

De geladeira a urna eletrônica: invenções que nasceram em cidade do interior de SC

Estreia do técnico: onde assistir São Bernardo x Figueirense, horário e escalações

Conheça a gruta que nasceu de um cemitério indígena em SC