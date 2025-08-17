Logo R7.com
Fantasmas, fotos e ossos: os segredos por trás do túnel de pedras de pequena cidade de SC

Construído na década de 1940, túnel virou símbolo de Siderópolis e cenário de mistérios que resistem ao tempo

No Centro de Siderópolis, no Sul de Santa Catarina, em meio às montanhas da antiga Nova Belluno, um túnel ferroviário guarda mistérios, lembranças e histórias que atravessam gerações. Construído entre 1943 e 1947 para escoar o carvão das minas da região, o local virou símbolo da cidade e cenário de lendas urbanas.

