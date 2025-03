Farmacêuticos poderão receitar medicamentos a partir de abril; médicos criticam decisão Nova resolução do Conselho Federal de Farmácia autoriza farmacêuticos a prescreverem medicamentos, inclusive os que exigem receita... ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 17h06 (Atualizado em 20/03/2025 - 17h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma resolução publicada pelo CFF (Conselho Federal de Farmácia) no Diário Oficial da União na segunda-feira (17) tem causado polêmica na área da saúde. O texto permite que farmacêuticos receitem medicamentos, até aqueles que exigem prescrição médica.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa polêmica e as reações das entidades médicas.

Leia Mais em ND Mais:

Contrabando de materiais recicláveis é flagrado na fronteira entre SC e Argentina

Meia-atacante que disputou o Campeonato Catarinense reforça o JEC na Série D

Após convite perigoso, homem acaba morto por adolescente em SC