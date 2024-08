Felipe Silva: O Novo Reforço do Porto que Promete Brilhar na Europa O zagueiro Felipe Silva, cria do Avaí, foi anunciado nesta quinta-feira (15) como novo reforço da equipe B do Porto, de Portugal.... ND Mais|Do R7 15/08/2024 - 16h46 (Atualizado em 15/08/2024 - 16h46 ) ‌



O zagueiro Felipe Silva, cria do Avaí, foi anunciado nesta quinta-feira (15) como novo reforço da equipe B do Porto, de Portugal. O jogador já tava atuando no futebol do país pelo Gil Vicente.

