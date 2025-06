Festa junina de Joinville anima a cidade com forró, gastronomia e cães juninos; veja Nesta sexta-feira (20) as atividades iniciam a partir das 18h, já no sábado (21) e domingo (22), será a partir das 10h ND Mais|Do R7 21/06/2025 - 06h56 (Atualizado em 21/06/2025 - 06h56 ) twitter

A festa junina de Joinville segue até este domingo (22), com uma programação de muita dança, gastronomia e brincadeiras típicas. Nesta sexta-feira (20) as atividades iniciam a partir das 18h, já no sábado (21) e domingo (22), será a partir das 10h. O evento acontece na Praça da Bandeira e na Praça Dário Salles.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de toda a programação!

