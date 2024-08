Festival Gaúcho em Camboriú: Uma Celebração Cultural Imperdível! O 5º Acampamento Farroupilha de Camboriú começa nesta terça-feira (27), no pavilhão do IFC (Instituto Federal Catarinense), no campus... ND Mais|Do R7 27/08/2024 - 09h31 (Atualizado em 27/08/2024 - 09h31 ) ‌



O 5º Acampamento Farroupilha de Camboriú começa nesta terça-feira (27), no pavilhão do IFC (Instituto Federal Catarinense), no campus Camboriú, localizado na rua Joaquim Garcia, no Centro. Até o dia 1º de setembro, o evento terá cerca de 25 atrações musicais nativistas.

